Romania: Usa potrebbero fornire assistenza tecnica per inclusione nel programma Visa Waiver

- Gli Stati Uniti potrebbero fornire assistenza tecnica alla Romania per l'inclusione nel programma Visa Waiver. Lo ha detto il rappresentante dell'Ufficio per gli affari europei del Dipartimento di Stato Usa, Dereck J. Hogan, durante un incontro con il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca. Il funzionario si trova a Bucarest per partecipare all'incontro di dialogo strategico Romania-Usa. Secondo un comunicato del governo romeno, tra i principali argomenti discussi durante l'incontro c'è stata la cooperazione bilaterale tra la Romania e gli Stati Uniti sulla dimensione politica, economica e militare. "In termini di cooperazione settoriale, un posto centrale nelle discussioni è stato occupato dalla collaborazione tra le due parti nei campi dell'energia, dell'Itc e dell'agricoltura, con il capo dell'Esecutivo che ha espresso il suo interesse ad attirare quante più aziende americane possibile a sviluppare progetti in Romania", si legge nel comunicato. Il secondo grande tema affrontato durante l'incontro è stata la situazione della sicurezza regionale, nel contesto dell'aggressione militare russa in Ucraina. Il primo ministro romeno ha presentato il sostegno multidimensionale (umanitario, economico, anche per l'esportazione di grano) concesso dalla Romania all'Ucraina, nonché l'aiuto offerto alla Moldova. È stata inoltre analizzata la situazione della sicurezza nella regione del Mar Nero, nel contesto dell'attuazione della Strategia americana per la sicurezza del'area. (Rob)