Migranti: Mattarella, fenomeno epocale, serve azione lucida e organica Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Italia “cerchiamo un rapporto di collaborazione con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori ma la dimensione epocale e crescente del fenomeno non è affrontabile a livello bilaterale ma solo con una congiunta, lucida e ben organizzata azione europea che affronti in maniera sistemica questo problema epocale”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, a Nairobi. Per il capo dello Stato si tratta di “due aspetti che si intersecano: i buoni rapporti bilaterali e un’azione organica che l’Europa svolga su tutti i tavoli, compreso sull’immigrazione”. (Rin)