Spagna: Podemos, in dibattito mozione sfiducia intervengano donne per opporsi a "maschilismo" Vox

- La leader di Unidas Podemos e ministra per i Diritti Sociali, Ione Belarra, ha proposto che nella discussione della mozione di sfiducia contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, intervengano solo le donne per fronteggiare il "maschilismo" di Vox ed ed evidenziare il femminismo come "forza trainante" del cambiamento sociale. Belarra lo ha affermato in un'intervista a "Tve", sostenendo che sarebbe una "bella immagine" se fossero le donne a opporsi "all'estrema destra" in Aula il 21 e 22 febbraio prossimi per discutere la mozione. Secondo Belarra, infatti, Vox è "contro" l'avanzamento dei diritti delle donne ed è "incapace" di riconoscere che esiste un problema di disuguaglianza in Spagna. "Se c'è una cosa di cui Vox è capace, è che è sessista", ha attaccato la leader di Podemos, bollando come "assurda" la mozione di sfiducia che è destinata a non avere successo nemmeno se sarà condita con "molti fronzoli". (Spm)