Ambiente: Rampelli (Fd’I), stop alla distruzione del paesaggio da fotovoltaico ed eolico

- In occasione della Giornata nazionale del paesaggio, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia, scrive su Facebook: "Siamo convinti che non ci sia alternativa alla distruzione del paesaggio, tutelato solo a chiacchiere dalla Costituzione? Siamo sicuri che la soluzione sia consumare terreno agricolo sottraendolo all'indispensabile produzione di cibo invece che utilizzare aree industriali, zone compromesse, periferie delle città, strade, autostrade e ferrovie nelle tratte urbane? Si possono combattere le alterazioni climatiche senza creare al posto di un'emergenza un'altra emergenza”. “I talebani dell'ambientalismo - prosegue Rampelli - quelli che vorrebbero, sempre in teoria, bloccare il consumo del suolo e poi favoriscono la trasformazione delle aree agricole in piattaforme riflettenti di pannelli al silicio e in foreste di cemento e acciaio, amici delle lobby industriali dell'eolico e del fotovoltaico, se ne facciano una ragione”, sottolinea Rampelli che conclude: “Eolico in mare, fotovoltaico dove non guasta il meraviglioso paesaggio italiano. Noi sempre dalla parte della verità". (Rin)