Sociale: Osservatorio Compass, nel tempo libero il 26 per cento degli italiani si dedica allo sport o al fitness

- Sono tanti i modi in cui trascorrere il proprio tempo libero: tra gli italiani c'è chi predilige tenersi in movimento praticando sport e facendo fitness (26 per cento), oppure chi sceglie di prendersi cura del proprio aspetto attraverso trattamenti estetici (12 per cento). E' quanto emerge dall'Osservatorio Compass - Speciale Wellness. Nel 2022 più della metà degli intervistati (56 per cento) ha investito tempo e denaro nel wellness e nella cura del proprio corpo, ma l'attenzione verso se stessi, in senso più ampio, potrebbe addirittura crescere nel 2023, sia per quanto riguarda le iscrizioni a palestre e centri sportivi che per i trattamenti: dai massaggi alle terme, dal dietologo al chirurgo estetico. Secondo l'ultimo Osservatorio Compass gli italiani hanno speso nel 2022 in media 458 euro per il proprio benessere psicofisico, ma l'importo risulta più elevato per chi si è dedicato allo sport, con una spesa media di 483 euro per palestre, piscine e centri sportivi. Nel 2023 il budget dedicato all'attività fisica potrà aumentare fino a quasi 600 euro con una potenziale crescita del 29 per cento delle iscrizioni alle palestre. Le formule di dilazione dei pagamenti supporteranno gli italiani nella realizzazione dei loro buoni propositi: un italiano su quatto valuta il Buy Now Pay Later come un fattore incentivante per dedicare un budget più cospicuo allo sport e al benessere.(Rin)