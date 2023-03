Ue: Weber, io attaccato per "dichiarazione folle" di Berlusconi, Spagna chiarisca sua posizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il governo spagnolo deve deve chiarire la sua posizione in merito all'Ucraina, mentre "io sono stato attaccato per una sola dichiarazione folle di Berlusconi". Lo ha detto il presidente del gruppo del Ppe al Parlamento europeo, Manfred Weber, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo. "Sono stato attaccato perché Berlusconi ha fatto una dichiarazione assurda, ed è bene che sia stato così, perché è mio dovere chiarire la nostra posizione. Ho cancellato una riunione molto importante del Ppe in Italia a causa di una dichiarazione folle di Berlusconi, che non è al governo e che non ha alcun tipo di responsabilità governativa. Ma io faccio il mio lavoro per chiarire le cose nel mio team", ha dichiarato. "Lo stesso stesso dovrebbe valere per i socialisti in Spagna. I ministri di Podemos al governo stanno votando contro il loro stesso esecutivo, non appoggiando più l'Ucraina. Questa è la situazione a Madrid", ha aggiunto. "Stiamo parlando di una questione importante. La presidenza spagnola si insedierà tra pochi mesi e rappresenteranno il Consiglio dell'Ue a livello internazionale ed europeo. Hanno un ruolo importante nella definizione degli accordi in tutti i dossier che abbiamo di fronte, e l'unica cosa che mi aspetto è che il governo spagnolo chiarisca la sua posizione nei confronti dell'Ucraina", ha concluso Weber. (Beb)