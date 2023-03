Lazio: Caramanica (Rea), animali, ambiente e cittadini siano priorità nuova giunta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello scorso fine settimana il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "ha nominato ufficialmente gli assessori della sua giunta, mentre nella giornata di ieri si è insediato il consiglio alla Pisana. Inizia dunque un nuovo mandato istituzionale per il nostro territorio e auspichiamo che il tema dei diritti animali, dell'ambiente, della transizione ecologica e delle istanze dei cittadini vengano realmente tutelati come meritano dal centrodestra al governo della Regione Lazio". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Rivoluzione ecologista animalista (Rea), Gabriella Caramanica. "Certo - prosegue -, se il buongiorno si vede dal mattino, non possiamo purtroppo essere ottimisti, vista e considerata la campagna elettorale che su queste tematiche si è rivelata piuttosto scarna, precaria, anzi a tratti vuota di contenuti. Da parte nostra, dunque, vigileremo sull'operato dell'esecutivo del governatore Rocca stimolando e sollecitando interventi e provvedimenti efficaci ed efficienti a favore degli animali, a difesa dell'ambiente e della nostra comunità. Le problematiche - conclude - sono davvero tante e Rivoluzione ecologista animalista è pronta a fare la sua parte. Speriamo lo sia anche la nuova amministrazione regionale". (Com)