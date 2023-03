Clima: Mattarella, procedere con decisione per contrastare cambiamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Speriamo che oggi Nairobi veda un po' di pioggia ma la siccità registrata in questi anni è allarmante ed è un sintomo delle gravi conseguenze del cambiamento climatico, che si avverte anche in Europa”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, a Nairobi. “Per questo - ha aggiunto - esortiamo insieme la comunità internazionale a procedere con decisione sulla strada dei provvedimenti per comportamenti virtuosi e per contrastare al cambiamento climatico: è la base per avere un futuro di sviluppo e benessere”, ha concluso. (Res)