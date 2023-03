Serbia: Banca nazionale, a fine febbraio riserve lorde in valuta estera di 21,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le riserve lorde in valuta estera della Banca nazionale serba (Nbs) alla fine di febbraio ammontavano a 21,2 miliardi di euro, il nuovo record dall'anno 2000, cioè da quando i dati sono monitorati. Lo ha annunciato la stessa Nbs, secondo cui l'aumento rispetto al mese precedente è stato di 283 milioni di euro, grazie agli interventi della Banca sul mercato valutario interno mediante l'acquisto di valuta estera, nonché a un afflusso basato su donazioni per un importo di 154,5 milioni di euro, di cui 148,5 milioni di euro dalla donazione della Commissione europea per il supporto al budget del settore energetico per il 2023. L'istituzione aggiunge che un tale livello di riserve assicura 5,6 mesi di importazioni di beni e servizi, e che nel mese di febbraio il valore del dinaro serbo rispetto all'euro si è nominalmente rafforzato dello 0,1 per cento. (Seb)