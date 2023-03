Regno Unito: Marina militare scorta fregata e una petroliera russe fuori da acque britanniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare britannica ha dichiarato di aver scortato una fregata e una petroliera russe nelle acque vicine al Regno Unito dopo averle seguite attraverso il Canale della Manica domenica mattina. La fregata britannica Type 23 ha seguito la nave da guerra russa, che è in grado di lanciare missili da crociera ipersonici mentre questa attraversava la Manica domenica mattina per dirigersi verso il Mare del Nord. "La scorta del gruppo di lavoro russo insieme ai partner alleati dimostra l'impegno della Marina militare e della Nato per il mantenimento della sicurezza marittima, che è cruciale per i nostri interessi nazionali", si legge su una nota della Marina militare. (Rel)