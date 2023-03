Auto: Salvini, auspicabile rinvio elettrico oltre il 2035

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- E’ auspicabile un rinvio oltre il 2035 per le auto elettriche. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. “Noi stiamo cercando di installare colonnine di ricarica più possibile ma è complicato, pensate alle grandi città", ha aggiunto. “Ci sono tecnologie che emettono quasi zero, dire solo elettrico o niente è un'impuntatura ideologica dietro la quale non vorrei che ci fossero spinte cinesi", ha aggiunto spiegando che “costringere tutto il continente a passare solo all'elettrico senza soluzioni, significa consegnarsi mani e piedi alla Cina”. “Stiamo lavorando - ha proseguito il ministro - per trovare gas nel mondo per non essere dipendenti da quello russo, non possiamo diventare dipendenti dalla Cina per l'elettrico". "Se a colpi di tasse, di obblighi, di divieti, si impone agli italiani di spendere decine di migliaia di euro per mettere a norma casa e auto non si fa transizione si fa una strage economica", ha evidenziato Salvini.(Rin)