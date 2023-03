Imprese: TotalEnergies si ritira da sito per la produzione lubrificanti in Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda francese TotalEnergies si è ritirata da uno stabilimento in Russia attivo nella produzione di lubrificanti per automobili. "In linea con i nostri principi d'azione enunciati il 22 marzo scorso, TotalEnergies è arrivata ad un accordo di cessione della sua fabbrica di lubrificanti e della sua filiale TotaleEnergies Marketing Russia ad una società creata dai dirigenti della filiale russa", si legge in un comunicato diffuso dal gruppo francese. "La finalizzazione della cessione si è compiuta in seguito all'autorizzazione da parte delle autorità russe che permettono l'applicazione effettiva e definitiva della vendita", si legge poi nella nota. Il sito si trova a sud ovest di Mosca. TotalEnergies non ha comunicato il valore della cessione. (Frp)