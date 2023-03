Yemen: inviato Onu Grundberg in Iran, colloquio con ministro Esteri Amirabdollahian

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, ha svolto una visita in Iran, dove ha tenuto colloqui con il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, il suo consigliere senior, Ali Asghar Khaji, e altri funzionari di Teheran. Stando a quanto riferito dall’ufficio di Grundberg, durante i colloqui l’attenzione è stata rivolta ai recenti sviluppi in Yemen. L’inviato ha ribadito la necessità di un “sostegno regionale” per avviare un processo politico inclusivo guidato dagli stessi yemeniti sotto l’egida delle Nazioni Unite, in modo da porre definitivamente fine al conflitto in corso dal 2014. Per Grundberg, porre fine alla guerra civile in Yemen è "importante per rafforzare la sicurezza regionale". Tuttavia, come sottolinea il quotidiano panarabo “Al Quds al arabi”, nonostante l’ottimismo derivante dalla recente normalizzazione delle relazioni tra Riad e Teheran, che si pensa possa avere un impatto positivo sul fascicolo yemenita, dai colloqui di Grundberg sono emerse soltanto “dichiarazioni diplomatiche”. (segue) (Res)