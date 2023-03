Yemen: inviato Onu Grundberg in Iran, colloquio con ministro Esteri Amirabdollahian (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Yemen è stato uno dei principali dossier di discussione tra l’Arabia Saudita e l’Iran e potrebbe essere “uno dei teatri che potrebbe beneficiare di un’eventuale effettiva distensione” tra i due Paesi. Lo ha affermato ad “Agenzia Nova” Cinzia Bianco, analista dell’European council on foreign relations (Ecfr), commentando l’accordo annunciato il 10 marzo scorso a seguito di colloqui tenuti nella capitale cinese Pechino. L'Iran e l'Arabia Saudita si sono schierati su fronti opposti in Yemen, arena di un conflitto non ancora terminato. Il Regno del Golfo, in particolare, si è posto a capo di una coalizione internazionale intervenuta ufficialmente il 26 marzo 2015 per coadiuvare le forze yemenite filo-presidenziali. L’Iran, invece, sostiene le milizie di ribelli sciiti Houthi, responsabili di molteplici attacchi missilistici e per mezzo di droni anche contro obiettivi sauditi, tra cui energetici. Motivo per cui, lo Yemen è sia stato uno dei principali fascicoli di discussione tra Riad e Teheran negli ultimi anni. (Res)