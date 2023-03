Tunisia: Ibrahim Bouderbala eletto nuovo presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo presidente del parlamento tunisino, Ibrahim Bouderbala, è un avvocato nato a Tunisi il 7 agosto 1952 che ha studiato giurisprudenza presso la facoltà di giurisprudenza e scienze economiche di Tunisi, dove si è laureato nel giugno 1976. Il 6 luglio 2019 ha assunto la presidenza dell'Ordine nazionale degli avvocati per un triennio (2019-2022). È considerato un sostenitore del presidente Saied, che lo ha incaricato di dirigere il Comitato consultivo economico e sociale per il dialogo nazionale. Il primo vice presidente Anouar Marzouki, nato nel 1965 nella città di Nabeul, è un docente presso la facoltà di lettere e filosofia. Laureato in storia, ha conseguito il dottorato di ricerca in storia contemporanea ed è attivo nella società civile. La seconda vice presidente, Saoussen Mabrouk, è l'unica donna eletta nel governatorato di Mednine, nel sud del Paese, ha 39 anni, ed è esperta in materia di legislazione. Marzouki è accreditata dal Centro di telerilevamento per i Paesi del Nord Africa dal 2014. (segue) (Tut)