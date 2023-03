Tunisia: Ibrahim Bouderbala eletto nuovo presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, il capo della commissione elettorale Farouk Bouasker aveva annunciato che sono 154 i candidati i vincitori alle elezioni legislative tenute in due turni in Tunisia, di cui 25 donne. Il tasso di affluenza alle urne ufficiale alle elezioni legislative di domenica 29 gennaio era stato dell'11,40 per cento, mentre il primo turno del 17 dicembre aveva visto un’affluenza pari all’11,2 per cento. L'insediamento della nuova camera bassa del Parlamento è una delle tappe principali della tabella di marcia delineata dal capo dello Stato a seguito delle “misure straordinarie” emanate il 25 luglio 2021. L’obiettivo del presidente è creare una “nuova Repubblica”, dopo anni caratterizzati da corruzione e crisi economica e sociale. Tuttavia, le misure e le mosse successive, tra cui il referendum sulla nuova Costituzione del luglio scorso, non sono state ben accolte da diversi partiti, primo fra tutti l’islamista Ennahda. (segue) (Tut)