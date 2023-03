Tunisia: Ibrahim Bouderbala eletto nuovo presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo. Nei giorni scorsi, Saied ha firmato un decreto sulla dissoluzione dei consigli municipali, annunciato la revisione della legge sull’elezione dei loro membri e l’elaborazione di una legge sulla nomina dei componenti della futura “Assemblea delle regioni”, la camera alta del parlamento della Tunisia. Dopo l’annuncio da parte di Saied della “dissoluzione di tutti i consigli comunali del Paese e la loro sostituzione con delegazioni speciali”, la Tunisia è di fatto entrata in una nuova fase transitoria. Il provvedimento riguarda circa 350 sindaci e consigli municipali, il cui mandato sarebbe scaduto alla fine di aprile. Si tratta in gran parte di figure politiche emerse dalla “rivoluzione” del 2011, elette nel 2018 soprattutto tra le fila del partito liberale Nidaa Tounes e dal movimento islamico Ennahda, che attualmente è il principale bersaglio di Saied. Inoltre, il referendum costituzionale del 2022 prevede la formazione di un parlamento con prerogative piuttosto ridotte e costituito da due camere, l’Assemblea dei rappresentanti del popolo (camera bassa) e l’Assemblea delle regioni (camera alta). Quest’ultima, dunque, dovrebbe essere costituita dai rappresentanti dei consigli municipali, che fino a ieri provenivano per lo più dalle opposizioni a Saied. (Tut)