Regno Unito: Sunak, Russia e Cina minacciano di creare "pericolo e disordine" globali

- La guerra della Russia in Ucraina e una potenziale aggressione militare cinese a Taiwan minacciano di creare un mondo "definito da pericolo, disordine e divisione". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico Rishi Sunak, che ha predetto un "decennio difficile e pericoloso" mentre il suo governo ha pubblicato ieri una revisione della difesa, della sicurezza e della politica estera. Il documento di 63 pagine, analizzato dall'emittente televisiva "Sky News", ha evidenziato come il mondo stia affrontando il rischio più grande in decenni di escalation delle minacce alla sicurezza, incluso il "conflitto incontrollato" con le armi nucleari. Per il governo britannico, la priorità di sicurezza più immediata è quella di affrontare la minaccia rappresentata dalla guerra della Russia in Europa, e ha avvertito che qualsiasi futura guerra nell'Indo-Pacifico, dove sono aumentate le tensioni fra la Cina e Taiwan, potrebbe avere "conseguenze globali maggiori del conflitto in Ucraina". (Rel)