Ponte Stretto: Salvini, decreto potrebbe arrivare già questa settimana

23 luglio 2021

- Il decreto per la realizzazione del Ponte sullo Stretto "potrebbe arrivare già questa settimana. Gli italiani sono scettici perchè non si è mai fatto, quindi due o tre giorni in più non cambiano niente". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. (Rin)