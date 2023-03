Iraq: governo approva legge di bilancio per il periodo 2023-2025, deferita al parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri dell’Iraq ha approvato, nel corso di una sessione ordinaria tenuta ieri e presieduta dal premier Mohammed Shia al Sudani, la legge di bilancio per gli anni fiscali 2023, 2024, 2025. La legge, riferisce l’agenzia di stampa irachena “Ina”, dovrà ora passare alla Camera dei rappresentanti per l’approvazione. In una conferenza stampa tenuta a seguito della sessione governativa, il premier ha affermato che, tra le diverse misure, il bilancio prevede un allargamento della rete di protezione sociale, mentre, per la prima volta, è stato creato un fondo per i governatorati più poveri. Non da ultimo, è stato raggiunto un accordo con la regione autonoma del Kurdistan, in base al quale i ricavi totali derivanti dal petrolio prodotto nella regione sono depositati su un conto bancario “soggetto all'amministrazione federale”. "Se vi saranno divergenze tra Baghdad ed Erbil, c'è un comitato che sottopone le sue raccomandazioni al primo ministro federale”, ha fatto sapere Al Sudani. In tale quadro, il portavoce del governo, Bassem al Awadhi, citato dal sito di informazione “Attaqa", ha riferito che l’obiettivo dell’Iraq per il 2023 è guadagnare 80 miliardi di dollari di entrate petrolifere. In particolare, nella bozza si prevedono esportazioni di greggio pari a circa 3,5 milioni di barili al giorno, di cui 400 mila barili al giorno attraverso la regione del Kurdistan. Il prezzo stimato è di 70 dollari al barile. (Res)