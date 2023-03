Nord Stream: Russia invia all'Onu corrispondenza con Paesi europei su indagini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha inviato al Consiglio di sicurezza e all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite una copia della corrispondenza con Germania, Danimarca e Svezia sulle indagini relative ai sabotaggi dei gasdotti Nord Stream 1 e 2. Lo ha reso noto sul proprio canale Telegram il primo vice rappresentante permanente della Federazione Russa presso l'Onu, Dmitrij Polyanskij. Questa misura, secondo il diplomatico russo, fa parte degli sforzi per promuovere il progetto di creare, sotto l'egida delle Nazioni Unite, una commissione internazionale per indagare le esplosioni di Nord Stream. "I documenti inviati consentono ai nostri colleghi delle Nazioni Unite di assicurarsi che le affermazioni secondo cui questi Paesi (Germania, Danimarca e Svezia) aggiornano la Russia sulle indagini non sono vere", ha aggiunto Polyanskij. (Rum)