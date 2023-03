Roma: rischia la chiusura il centro interculturale Celio Azzurro, al via raccolta fondi sul web

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro interculturale Celio Azzurro, Salita di S. Gregorio, a Roma, rischia l'ennesima chiusura. Per salvare il centro, da 30 anni realtà stabile sul territorio, è partita pochi giorni fa una raccolta fondi. "Dopo anni di resistenza, stavolta abbiamo davvero paura di non farcela", si legge nel testo della campagna solidale indetta dagli educatori del centro e che fino a ora ha raccolto circa mille euro. "Privato di ogni forma di sostegno pubblico la sopravvivenza di Celio Azzurro è legata al filo sottile della solidarietà umana. Abbiamo bisogno di aiuto e lo chiediamo a chiunque, come noi, creda nel valore dell'intercultura e dell'inclusività, in una pedagogia che crea persone libere da pregiudizi e aperte all'altro", prosegue la nota. L'obiettivo è raccogliere una somma di 100 mila euro "per continuare ad accogliere, educare, ascoltare, rispettare le bambine e i bambini che saranno la società di domani", conclude il testo. (segue) (Rer)