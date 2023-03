Roma: rischia la chiusura il centro interculturale Celio Azzurro, al via raccolta fondi sul web (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Centro Celio Azzurro di Roma "non deve chiudere. Ci uniamo all'appello di maestre e maestri e ci impegniamo a richiamare l'attenzione di tutti sul valore che Celio Azzurro in questi anni ha rappresentato per la città e per migliaia di famiglie immigrate o socialmente fragili", affermano in una nota la presidente della commissione capitolina Scuola, Carla Fermariello, e la presidente della commissione Politiche sociali del Municipio Roma I, Claudia Santoloce. "Un valore e un'esperienza lunga 32 anni che parlano il linguaggio dell'accoglienza, dell'inclusione, attraverso l'educazione, la cultura, lo scambio - spiegano -. Temi tanto più importanti oggi in una fase storica in cui più forte deve essere l'impegno per creare opportunità di incontro, dialogo e di sostegno concreto a nuclei familiari in difficoltà. Gli educatori e gli animatori di Celio Azzurro hanno lanciato un appello, visto il rischio di non poter garantire l'inizio del nuovo anno scolastico, che come cittadini e amministratori facciamo nostro e rilanciamo per individuare tutte le soluzioni possibili per salvaguardare questa bellissima e preziosissima esperienza della nostra comunità". (segue) (Rer)