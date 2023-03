Roma: rischia la chiusura il centro interculturale Celio Azzurro, al via raccolta fondi sul web (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nato nel 1990 con l'obiettivo di accogliere i nuclei familiari meno abbienti, il centro interculturale Celio Azzurro nel corso di questi anni ha rappresentato un luogo di incontro per bambini, famiglie e territorio, concretizzando con la sua attività quotidiana i principi della condivisione, dell'intercultura e dell'accoglienza", dichiara Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione tecnologica, in una nota. "Per questo motivo non è accettabile che una realtà così importante, in un frangente storico in cui è dominante la politica migratoria del rigetto, rischi ora la chiusura per la mancanza di risorse. È doveroso in qualità di amministratore locale accendere i riflettori su questa vicenda, unendomi all'appello lanciato dalle maestre e dai maestri di Celio Azzurro affinché si trovi la soluzione adeguata a tutelare questa straordinaria esperienza educativa, che nel corso di ben 32 anni ha contribuito alla realizzazione di una comunità educante partecipe e solidale, con le famiglie fragili, immigrate e italiane", conclude Corbucci. (Rer)