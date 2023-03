Marocco: firmato accordo quadro Onu sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri del Marocco, Nasser Bourita, e la coordinatrice residente delle Nazioni Unite, Nathalie Fustier, hanno firmato ieri a Rabat l’accordo quadro delle Nazioni Unite sulla cooperazione per lo sviluppo sostenibile (2023-2027). Lo hanno riferito i media nazionali, specificando che l’intesa rappresenta lo strumento di riferimento per pianificare e seguire l'attuazione delle attività del sistema di sviluppo delle Nazioni Unite in Marocco per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile entro il 2030. Questo quadro, preparato congiuntamente dal governo marocchino e dal sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, è il risultato di consultazioni condotte dal ministero degli Affari esteri, e dall'ufficio del coordinatore residente con i settori ministeriali, le istituzioni nazionali, la società civile, il settore privato, il mondo accademico, i partner sociali e i tecnici e finanziari. Questo documento presenta le priorità strategiche e gli interventi delle agenzie e degli organi delle Nazioni Unite, concordati bilateralmente con il governo marocchino, a sostegno delle politiche e delle iniziative nazionali dei suddetti partner.(Res)