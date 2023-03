Regno Unito: rapporto, 1.500 agenti di polizia accusati di abusi verso donne in soli sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 1.500 agenti di polizia e forze dell'ordine sono stati accusati di aver abusato di donne, inclusi stupri e molestie sessuali. Finora però meno dell'1 per cento di loro è stato licenziato. È quanto mostrano le statistiche raccolte per la prima volta dalle forze di polizia di Inghilterra e Galles, secondo cui è stato concluso solo un quarto delle indagini per cattiva condotta e solo 13 persone sono state licenziate. Tra il primo ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, il Consiglio nazionale dei capi di polizia (Npcc) ha contato 1.177 casi di violenza delle forze dell'ordine contro donne e ragazze in totale, di cui il 55 per cento è stato indagato come cattiva condotta e il 45 per cento erano denunce pubbliche. (Rel)