Migranti: Salvini, disgustoso pensare che Guardia costiera non voglia salvare persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La guardia costiera "salva per lavoro e per missione, è disgustoso pensare che non salvi uomini. Se metti in mare barchini tenuti insieme con le graffette è chiaro che metti a rischio persone". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Solo pensare che i nostri marinai possano deliberatamente scegliere di non salvare qualcuno è qualcosa di disgustoso. Spero che la politica ritrovi una sua dimensione e un suo limite", ha aggiunto. "Pensare che Salvini chiami di notte l'ammiraglio Carlone per dirgli: 'guarda che c'è un barcone, lasciali affondare', è una roba da deficienti", ha sottolineato. (Rin)