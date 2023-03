Emirati: lanciata la campagna “Ponti della bontà” per le vittime del terremoto in Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno dato il via alla campagna "Ponti della bontà" a Latakia, in Siria, volta a sostenere la popolazione colpita da un devastante sisma il 6 febbraio scorso. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, la campagna si inserisce nel quadro della più ampia operazione “Cavaliere valoroso 2" ed è stata organizzata dalla Mezzaluna rossa degli Emirati in collaborazione con la Mezzaluna rossa araba siriana. Il governatore di Latakia, Amer Ismael Hilal, ha elogiato gli sforzi degli Emirati nel fornire sostegno alla popolazione siriana e, nello specifico, cibo, assistenza medica e farmaci tramite un ponte aereo. Inoltre, il 12 marzo, una nave di soccorso emiratina è giunta nel porto di Latakia trasportando mille tonnellate di pacchi alimentari. Mohamed al Junaibi, rappresentante della Mezzaluna rossa degli Emirati in Siria, ha dichiarato: “Continueremo a fornire aiuti umanitari alle persone colpite dal terremoto, in collaborazione con la Mezzaluna rossa araba siriana, e non risparmieremo alcuno sforzo per sostenere il popolo fraterno della Siria”.(Res)