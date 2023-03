Iraq: fonti stampa, primo ministro Al Sudani atteso oggi in Kurdistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, si recherà oggi nella regione autonoma del Kurdistan. Lo hanno riferito fonti dell’emittente curdo-irachena “Rudaw”, secondo cui sono previsti incontri con i presidenti della regione Masoud Barzani e Nechirvan Barzani, e il premier del governo regionale, Masrour Barzani, per discutere delle relazioni tra Erbil e Baghdad e dei problemi in sospeso riguardanti, tra gli altri, la legge di bilancio e il disegno di legge su petrolio e gas. La notizia della visita è giunta mentre il Ministero delle finanze curdo ha annunciato di aver ricevuto 400 miliardi di dinari (circa 257 milioni di euro) dal governo di Baghdad, nell’ambito di un accordo raggiunto in precedenza. Il contenzioso petrolifero tra Baghdad ed Erbil dura da diversi anni. Dal 2017, dopo le tensioni relative al referendum sull’indipendenza del Kurdistan organizzato da Erbil e dichiarato incostituzionale da Baghdad, il governo curdo ha agito in maniera indipendente nelle attività di estrazione ed esportazione di greggio e gas, sfruttando la mancanza di un regolamento preciso per l’uso delle risorse del Paese. (Res)