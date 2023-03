Iraq-Iran: premier iracheno Al Sudani, necessario consolidare il partenariato con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammed Shia al Sudani, ha evidenziato l’importanza di sostenere il lavoro del comitato congiunto iracheno-iraniano e di consolidare il partenariato bilaterale con l’Iran in diversi settori. È quanto emerso durante un incontro con il ministro dell’Economia e delle Finanze iraniano, Ehsan Khandozi, in visita a Baghdad, durante il quale le parti hanno discusso della cooperazione tra i propri Paesi soprattutto a livello economico. A tal proposito, Khandozi ha ribadito l’impegno dell’Iran a sostenere l’Iraq e la sua sicurezza e a rafforzare la cooperazione in settori quali “commercio, industria, trasporti, energia, elettricità, gas, acqua e affari bancari e finanziari". Inoltre, ha riferito il ministro iraniano, negli ultimi undici mesi l’interscambio commerciale tra l'Iraq e l'Iran è aumentato del 20 per cento su base annua.(Res)