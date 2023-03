Droga: operazione Pressing, smantella rete di spacciatori a Cosenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pericolosità di alcuni indagati è stata altresì circostanziata dall'accertata detenzione e porto illegale di armi. Alcuni degli indagati, pur trovandosi agli arresti domiciliari, hanno continuato l'attività di spaccio avvalendosi anche del contributo di componenti il relativo nucleo familiare che, all'occorrenza, diventavano preziosi collaboratori nelle cessioni di droga e nel recupero crediti. Nel corso delle attività d'indagine sono stati effettuati diversi arresti e sequestri pari ad oltre otto chilogrammi di marijuana, grammi 200 cocaina, 1,5 chilogrammi di hashish e diversa eroina. Nel corso dell'esecuzione venivano sequestrato altro stupefacente e materiale per la pesatura. Per l'esecuzione delle misure cautelari sono state impiegate circa 150 operatori, oltre che della squadra mobile di Cosenza anche dei commissariati distaccati di Corigliano-Rossano, Paola e Castrovillari nonché dei Reparti Prevenzione crimine di Cosenza, Vibo Valentia e Siderno, delle unità cinofile della Questura di Vibo Valentia e, infine, del Reparto volo di Reggio Calabria. L'attività di Polizia giudiziaria che si è appena conclusa costituisce l'ennesima evidenza ed il risultato della particolare attenzione della Procura di Cosenza, diretta dal Dottor Mario Spagnuolo, e del questore Michele Spina, al recrudescente fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in città. (Com)