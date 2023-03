Siria: ministro Esteri Egitto, desideriamo risolvere la crisi siriana il prima possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha sottolineato ieri durante l'incontro al Cairo con l'inviato speciale delle Nazioni Unite in Siria, Geir Pedersen, che il suo Paese è "desideroso di risolvere la crisi siriana il prima possibile". Lo ha riferito il ministero degli Esteri egiziano, specificando che l'incontro rientra "nel quadro del coordinamento continuo con la missione delle Nazioni Unite al fine di far avanzare la soluzione politica in Siria". Il capo della diplomazia egiziana ha sottolineato "l'importanza di rilanciare il processo politico nel quadro della volontà dell'Egitto di risolvere la crisi siriana il prima possibile e in conformità con le pertinenti risoluzioni internazionali". Da parte sua, l'inviato delle Nazioni Unite ha espresso il suo "apprezzamento per gli sforzi dell'Egitto nel portare avanti una soluzione alla crisi".(Cae)