Migranti: Misiani (Pd), solidarietà a Crosetto ma venga in Parlamento a spiegare

- Sul coinvolgimento della Wagner nella questione dei migranti "esprimo solidarietà al ministro Crosetto perché essere insultati da un tagliagole come Prigozhin è, come dire, non dico una medaglietta, ma sicuramente non un punto negativo”. Lo ha dichiarato Antonio Misiani, parlamentare del Partito democratico, ad “Agorà” su Rai Tre. “Certo, meglio avrebbe fatto a riferire queste informazioni delicatissime in Parlamento. E chiederemo a Crosetto, a Tajani – ha concluso Misiani – di venire in Parlamento a spiegarci che cosa sta accadendo in Libia, quali informazioni sono a loro disposizione e soprattutto cosa intendano fare". (Rin)