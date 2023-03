Egitto-Danimarca: i primi ministri discutono di cooperazione e rafforzamento relazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Egitto, Mostafa Madbouly, ha presieduto con l'omologa danese, Mette Frederiksen, una sessione di discussione ampliata durante la quale è stata esaminata una serie di fascicoli di cooperazione di interesse comune. Lo hanno riferito i media egiziani, specificando che all'inizio dei colloqui, Madbouly ha espresso volontà "di rafforzare la cooperazione per ottenere un salto di qualità nelle relazioni bilaterali congiunte". Madbouly ha sottolineato l'importanza di rafforzare le relazioni a livello economico, in particolare nel campo della transizione energetica, spiegando che l'ampliamento dell'ambito di lavoro nei progetti di energia rinnovabile e idrogeno verde è una priorità assoluta per il lavoro del governo e la cooperazione in questo campo può essere rafforzata con la parte danese, e questa cooperazione può estendersi anche ad aree strategiche come quella farmaceutica. Il primo ministro ha elogiato la cooperazione esistente tra il ministero dell'Elettricità e delle Energie rinnovabili e la parte danese nel campo del miglioramento dell'efficienza energetica. Il premier egiziano ha espresso il suo desiderio che la parte danese immetta maggiori investimenti nei settori del trasporto marittimo e in progetti per rifornire le navi di carburante verde. Da parte sua, il primo ministro danese ha elogiato "i proficui" colloqui che ha avuto con il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, sui settori della cooperazione bilaterale e sulle questioni regionali e internazionali.(Cae)