Germania: al via lo sciopero nazionale della sanità

- Inizia oggi in Germania lo sciopero nazionale del settore della sanità, indetto dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di). Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Ard”, l'astensione dal lavoro si concluderà nella giornata di domani, 15 marzo, e rientra nella strategia della Ver.di per aumentare la pressione sul governo federale e sulla autorità locali nella contrattazione collettiva in corso. I datori di lavoro hanno recentemente proposto un aumento dei salari del tre per cento nel 2023 e del due per cento nel 2024. Nell'offerta rientrano pagamenti una tantum esentasse e per un totale di 2.500 euro ripartiti su due anni. La Ver.di e l'Associazione dei dipendenti pubblici tedesca (Dbb) chiedono, invece, il 10,5 per cento in più di stipendio o almeno un aumento della retribuzione pari a 500 euro. La terza tornata di contrattazione collettiva si svolgerà dal 27 al 29 marzo a Potsdam, (Geb)