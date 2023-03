Giappone: titoli bancari in perdita sull'onda dei timori per i fallimenti negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli delle società bancarie e finanziarie giapponesi hanno registrato una contrazione oggi, sull'onda dei timori globali legati ai rischi di contagio dopo il fallimento di due banche regionali Usa, Silicon Valley Bank e Signature Bank. A pesare sui titoli bancari c'è anche l'attesa in merito ai nuovi dati relativi all'andamento dell'inflazione negli Stati Uniti. Il collasso delle due banche ha spinto gli investitori a vendere i titoli di altre banche regionali Usa e a chiudere le scommesse in merito a nuovi aumenti dei tassi di riferimento da parte della Federal Reserve. Le obbligazioni del Tesoro Usa con scadenza a due anni hanno registrato l'incremento più marcato dal 1987. In Giappone l'indice azionario Nikkei ha ceduto il 2 per cento durante la sessione di scambi di stamattina, mentre l'indice bancario della borsa di Tokyo ha perso il 7,4 per cento. (Git)