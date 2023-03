Usa: Trump torna a contestare DeSantis durante un comizio in Iowa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a criticare il governatore della Florida Ron DeSantis, principale tra i suoi potenziali avversari in vista delle primarie presidenziali del Partito repubblicano. Durante un comizio a Davenport, in Iowa, teso a ricalcare il primo passo della sua campagna presidenziale 2020, Trump ha definito il governatore della Florida un "discepolo" dell'ex presidente della Camera Paul Ryan: "Va ricordato che Ron era discepolo di Paul Ryan, un perdente Rino (acronimo di "Repubblicano solo nel nome") che attualmente sta distruggendo Fox News". Durante il comizio, Trump ha anche ricordato gli interventi della sua amministrazione a sostegno dell'industria dell'etanolo, la decisione di trasferire l'ambasciata Usa a Israele da Tel Aviv a Gerusalemme, e ha ribadito le accuse mai comprovate di frode elettorale durante le ultime elezioni presidenziali. Trump ha fatto cenno anche al tema della sicurezza ai confini e allo scontro nazionale sui curriculum scolastici, promettendo di "riportare i diritti dei genitori nel nostro sistema scolastico". (Was)