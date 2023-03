Giappone-Canada: batterie, governi discutono cooperazione su catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Canada stanno discutendo forme di cooperazione tese a realizzare solide catene di fornitura per i metalli necessari alla produzione di batterie. Lo ha dichiarato oggi il ministro dell'Industria giapponese, Yasutoshi Nishimura. Una missione pubblico-privata guidata dal ministro, con delegazioni di 16 aziende del settore delle batterie, ha visitato il Canada la scorsa settimana discutendo la realizzazione di catene di fornitura "sostenibili e resilienti", ha spiegato il ministro. "Il Canada ha un'abbondanza di metalli per batterie e un buon accesso di mercato agli Stati Uniti", ha sottolineato Nishimura, secondo cui il Canada "è uno dei Paesi più importanti per il Giappone sul fronte del rafforzamento delle nostre catene di fornitura di metalli per accumulatori". Il ministro non ha fornito ulteriori dettagli, ma ha aggiunto che il rafforzamento della cooperazione con il Canada sarà oggetto di discussione nel prossimo futuro, ad esempio in occasione delle prossime ministeriali del G7. (Git)