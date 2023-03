Medio Oriente: presidente palestinese Abbas riceve Tajani, relazioni con l’Italia "profonde"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, ha ricevuto, ieri sera presso la sede della presidenza nella città di Ramallah, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Antonio Tajani. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, Abbas ha messo in luce “la profondità delle relazioni bilaterali” tra l’Italia e i Territori palestinesi e ha mostrato apprezzamento per la posizione di Roma a sostegno del raggiungimento della pace sulla base della soluzione dei due Stati e per il sostegno fornito per lo sviluppo delle istituzioni e delle capacità palestinesi. Il presidente dell’Anp ha poi informato Tajani e la delegazione di accompagnamento sugli ultimi sviluppi della situazione nei territori palestinesi, sottolineando l'importanza dell'impegno a rispettare la legittimità internazionale e gli accordi firmati e a fermare le "azioni unilaterali". Da parte sua, Tajani, riferisce “Wafa”, ha ribadito il sostegno dell’Italia al raggiungimento della pace secondo la soluzione dei due Stati, oltre al sostegno al popolo palestinese.(Res)