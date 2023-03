Corea del Sud: Yoon incontrerà il nuovo leader del Ppp "due volte al mese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Kim Gi-hyeon è stato eletto questo mese nuovo leader del Partito del potere dei nazionali (Ppp), formazione politica di governo della Corea del Sud. Kim, figura vicina al presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, ha ottenuto il 52,9 per cento delle preferenze al termine di una elezione di quattro giorni che si è conclusa il 7 marzo, cui hanno partecipato 416.313 iscritti al partito su un totale di oltre 837 mila. In un discorso pronunciato dopo la vittoria, il deputato ha citato l'inflazione, le politiche abitative, la deregolamentazione e l'occupazione tra i temi cui intende dare la priorità durante il suo mandato biennale di leader del Ppp. La netta vittoria di Kim conferma che il presidente Yoon Suk-yeol, un "outsider" della politica che ha alle spalle una carriera da procuratore, ha consolidato la sua presa sul partito conservatore coreano: Kim è infatti molto vicino al presidente, ed entrambi hanno studiato alla Seoul National University (Snu). Il Ppp ha aperto oggi una convention nazionale per scegliere il nuovo leader che guiderà il partito alle elezioni generali del prossimo anno, e aiuterà a realizzare l'agenda del presidente Yoon. Dalle elezioni dipenderanno gli equilibri all'Assemblea nazionale, dove attualmente il Partito democratico regge la maggioranza. (Git)