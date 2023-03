Giappone-Asean: Tokyo aderisce a linea diretta tra ministri della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha aderito alla linea diretta tra i ministri della Difesa dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per agevolare la cooperazione rapida in caso di emergenza. Lo riferisce il quotidiano "Asahi Shimbun", evidenziando che il Giappone è il primo Paese non membro dell'Asean ad aderire a tale canale di comunicazione. Tokyo è entrato a far parte della linea diretta all'inizio di questo mese, ed è in grado così di avviare contatti diretti con i ministri della Difesa dei 10 Paesi dell'Asean - Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Thailandia e Vietnam - uno ad uno oppure collettivamente. La linea di comunicazione diretta tra i ministri della Difesa dell'Asean è stata istituita nel 2015 per agevolare la comunicazione in merito alle questioni più pressanti nell'ambito della Difesa. Il rafforzamento della cooperazione con l'Asean è menzionato dal libro bianco della Difesa giapponese come un passo essenziale per la "creazione di un ambiente di sicurezza favorevole". (segue) (Git)