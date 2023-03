Imprese: Thailandia, Ptt accelera transizione sostenibile con investimento da 2,8 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica di Stato della Thailandia, Ptt Group, sta accelerando la transizione verso un nuovo modello di business incentrato sulla sostenibilità. La compagnia, che gode di una vasta presenza sul mercato energetico thailandese, ha recentemente presentato un piano di investimenti da 100 miliardi di baht (2,86 miliardi di dollari) nei prossimi cinque anni, che prevede la realizzazione di nuove stazioni d'importazione di gas naturale liquefatto (Gnl) e l'ingresso nel settore della produzione di veicoli elettrici. I piani di Ptt sono cruciali per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione assunti dal governo thailandese. Oltre il 50 per cento degli investimenti per il periodo 2023-2027 verrà destinato a infrastrutture per il Gnl. La compagnia punta anche ad avviare il prossimo anno la produzione di veicoli elettrici traite la joint venture Horizon Plus con il colosso tecnologico taiwanese Foxconn nella provincia thailandese di Chonburi. Horizon dovrebbe arrivare a produrre sino a 200 mila automobili elettriche entro il 2030, e Ptt intende accompagnare l'impresa con l'allestimento di 7 mila stazioni di ricarica per auto elettriche sul territorio della Thailandia nello stesso orizzonte temporale. (Fim)