Kazakhstan: autorità sequestrano beni di Roscosmos a Baikonur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Kazakhstan hanno posto sotto sequestro i beni del cosmodromo di Baikonur, gestito in quel Paese dell'Asia Centrale dall'agenzia spaziale russa Roscosmos. Lo riferiscono i media kazaki, secondo cui Astana intende recuperare in questo modo debiti per circa 2 miliardi di rubli (circa 25 milioni di euro) contestati a Baikonur. Secondo i media del Kazakhstan, al direttore del Centro per le operazioni delle infrastrutture spaziali a terra è stato proibito di lasciare il Paese. Al Centro, che è il principale operatore dei cosmodromi russi e la principale impresa nella struttura societaria di Roskosmos, è stato inoltre vietato di rimpatriare o vendere qualunque bene materiale si trovi in Kazakhstan. Secondo i media, il debito sarebbe stato quantificato dalle autorità di Astana a seguito di valutazioni relative all'impatto ambientale della missione Soyuz-5. A ordinare il sequestro è stata la corte del Centro finanziario internazionale di Astana. Non è chiaro, secondo i media del Kazakhstan, se il sequestro sia correlato in qualche modo alle sanzioni internazionali varate nei confronti della Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. (Res)