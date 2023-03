Credito: Patuelli (Abi), crisi Svb effetto deregolamentazione Usa, in Italia norme più sicure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche saltano in aria per due motivi: carenze di liquidità o problemi di solidità patrimoniale e nel caso della Silicon Valley Bank (Svb) è possibile che sia “avvenuto il combinato disposto” di questi due fattori. Lo ha dichiarato il presidente dell’Associazione bancaria italiana (Abi), Antonio Patuelli, commentando la vicenda del fallimento dell’istituto di credito statunitense. “Questa banca era stata esonerata da rispettare i requisiti di liquidità, ma la deregulation negli Stati Uniti viene da lontano: è stata una delle cause prima della crisi dei subprime poi del grande crac di Lehman Brothers e ora di Svb”, ha spiegato Patuelli. Il numero dell’Abi spiega come la capacità di equilibrio sia “stato un errore per Svb, perché con una raccolta molto breve non si possono fare investimenti finanziari troppo a lunga scadenza e di conseguenza, per ragioni di liquidità, hanno venduto parte del portafoglio finanziario, cosa che ha portato minusvalenze nel patrimonio, innestando l’aggravamento della crisi”. Patuelli sottolinea, inoltre, che “le banche sono società di estrema complessità, non hanno solo due piatti sulla bilancia — l’attivo e il passivo —, per cui l’equilibrio è qualcosa di estremamente complesso, ecco perché il lassismo è rischioso. Quando le banche centrali alzano i tassi di interesse, per gli istituti di credito non è una festa generalizzata. I vantaggi si vedono subito e sono l’aumento dei ricavi, ma gli svantaggi si vedono solo più tardi: la crescita del costo della raccolta e le minusvalenze appunto sui portafogli titoli e le crisi di imprese che si traducono in insolvenze e sofferenze”. (segue) (Res)