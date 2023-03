Credito: Patuelli (Abi), crisi Svb effetto deregolamentazione Usa, in Italia norme più sicure (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E proprio il tema dell’aumento dei tassi di interesse, il presidente dell’Abi concorda con la prudenza chiesta dal governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e dal consigliere del direttivo della Banca centrale europea Fabio Panetta. “Sono totalmente d’accordo con loro: le manovre sui tassi siano operate con prudenza. Il problema è avere per tutto l’Occidente regole identiche e non norme diverse che favoriscono qualcuno ma non impediscono la crescita delle difficoltà. Chiediamo che le regole sulle due sponde dell’Atlantico siano applicate in maniera identica per ragioni di uguaglianza e presupposti di concorrenza, competitività, prudenza e vigilanza. Semmai da noi c’è un eccesso di regolamentazione mentre le crisi vengono sempre da ‘Oltremare’”, ha affermato Patuelli. (Res)