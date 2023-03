© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali chiude il 2022 con un utile netto è in crescita a 2.912 milioni di euro (+2,3 per cento) grazie, in particolare, al positivo andamento del risultato operativo, sostenuto dai segmenti Vita, Danni e Holding e Altre attività. Senza l’impatto degli investimenti russi, il risultato netto sarebbe stato pari a 3.066 milioni di euro (+7,7 per cento). Lo rende noto Generali.(Rin)