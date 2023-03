Imprese: Generali, risultato operativo in crescita dell'11,2 per cento a 6,5 miliardi nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali chiude il 2022 con un risultato operativo è in aumento a 6,5 miliardi di euro (+11,2 per cento), grazie al positivo sviluppo dei segmenti Vita, Danni e Holding e altre attività. Lo rende noto Generali. Il risultato operativo del segmento Vita è in forte crescita a 3.522 milioni di euro (+25,1 per cento), riflettendo l’eccellente profittabilità tecnica, confermata anche dal New Business Margin a 5,35 per cento (+0,86). In crescita anche il risultato operativo del segmento Danni, pari a 2.696 milioni di euro (+1,7 per cento). Il Combined Ratio si attesta a 93,2 per cento (+2,4), per effetto di una maggiore sinistralità, che riflette anche l’impatto dell’iperinflazione in Argentina. Escludendo quest’ultimo paese, il Combined Ratio si attesterebbe a 92,6 per cento (90,4 per cento nel 2021). Il risultato operativo del segmento Asset & Wealth Management si attesta a 972 milioni di euro (-9,6 per cento). Il risultato operativo del gruppo Banca Generali è pari a 334 milioni di euro (-17,4 per cento) e risente del corso dei mercati finanziari che ha inciso sulle commissioni di performance. Il risultato operativo dell’Asset Management si attesta a 638 milioni di euro (-5,0 per cento), per effetto della riduzione delle masse in gestione, principalmente dovuta all’andamento dei mercati. In aumento il risultato operativo del segmento Holding e altre attività, pari a 202 milioni di euro (157 milioni di euro nel 2021), sostenuto dal risultato delle attività real estate.(Rin)