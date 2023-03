Giappone: governo approva disegno di legge su riforma reati sessuali ed età del consenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha dato il via libera oggi a un disegno di legge che prevede la riforma del Codice penale per riconoscere le violenze sessuali anche in assenza di coercizione fisica, e l'elevazione dell'età del consenso da 13 a 16 anni. La riforma prevede anche l'introduzione di una nuova fattispecie di reato per lo scatto di foto di biancheria intima e genitali non consensuale. Il governo punta ad approvare il disegno di legge nel corso dell'attuale sessione parlamentare; l'entrata in vigore scatterebbe 20 giorni dopo la promulgazione della riforma. Il Giappone ha già riformato il Codice penale nel 2017, rinominando il reato di "stupro" in "rapporto sessuale forzoso" per estendere gli ambiti di applicazione della fattispecie di reato. Nella sua attuale formulazione, però, il reato prevede ancora il ricorso alla violenza o alla coercizione fisica da parte dei responsabili. (Git)