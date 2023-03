Imprese: Generali, proposta dividendo a 1,16 euro per azione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dividendo per azione che sarà proposto alla prossima Assemblea degli azionisti è pari a 1,16 euro, sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2023 e le azioni saranno negoziate prive del diritto al dividendo a partire dal 22 maggio 2023, con data di legittimazione a percepire il dividendo il 23 maggio 2023. Lo rende noto Generali. Il dividendo per azione, si legge in una nota, aumenta dell’8,4 per cento rispetto al dividendo pagato nel 2021, grazie alla forte crescita degli utili, alla posizione patrimoniale e finanziaria del Gruppo e al focus sulla remunerazione degli azionisti. La proposta di dividendo comporta un’erogazione massima complessiva di 1.790 milioni di euro.(Rin)