Imprese: Generali, premi lordi in aumento dell'1,5 per cento nel 2022

- Generali chiude il 2022 con premi lordi pari a 81.538 milioni di euro (+1,5 per cento), grazie all’andamento positivo del segmento Danni, in particolare nel non auto. La raccolta netta Vita si attesta a 8,7 miliardi di euro (-36,1 per cento). La raccolta netta delle linee unit-linked e puro rischio e malattia, comunica Generali in una nota, si attesta rispettivamente a 8,9 e 5,0 miliardi di euro. La linea risparmio registra masse in uscita per 5,2 miliardi di euro. Le riserve tecniche Vita sono pari 414,7 miliardi di euro (-2,3 per cento), riflettendo principalmente la contrazione della componente unit-linked, a seguito della volatilità dei mercati finanziari.(Rin)